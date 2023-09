Autonomia: Fontana, raggiungerla per Roberto Maroni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raggiungere l’autonomia “è una cosa che dobbiamo a Roberto Maroni, la prima persona che si era battuta in maniera fortissima, che aveva promulgato un referendum". Lo ha detto Attilio Fontana il Presidente della Regione Lombardia, intervenendo alla seconda giornata dell'evento della Lega a Pontida. "Una persona che ci manca tanto, per la sua intelligenza, per la sua capacità di fare il politico, per la sua grande passione per la Lege e per le idee che Bossi ha portato avanti per più di trent’anni, dobbiamo allora essere ancora più compatti. Lo dobbiamo a loro, a chi ha dedicato la vita per questi valori", ha concluso Fontana.(Rem)