© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen “ha ritardato la partenza per New York per essere qui oggi”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presso l’aeroporto di Lampedusa. (Rin)