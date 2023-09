Migranti: Meloni, percorsi diversi per uomini soli e donne-bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho sempre ritenuto che i percorsi di cessione dei migranti che arrivano dovessero essere diversi tra gli uomini soli in età da lavoro e le mamme e gli under 14. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presso l’aeroporto di Lampedusa. Il tema, ha sottolineato Meloni, “è oggetto dei provvedimenti che prenderemo domani in Consiglio dei ministri”. (Rin)