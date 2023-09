Scuola: Valditara, piano per rilancio nel Mezzogiorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riforma della condotta attesa domani in Consiglio dei ministri, il ministro ha affermato: “Credo sia un segnale importante per responsabilizzare i ragazzi, farli sentire parte di una comunità e sviluppare il senso di solidarietà. Chi compie un atto di bullismo o una violazione non sarà allontanato perché è proprio lui ad aver bisogno di più scuola”. “Torna a fare media nelle secondarie di primo grado e incide sui crediti per la maturità. Non solo: con il 6 si viene rimandati a settembre per un esame di riparazione sui temi della cittadinanza e della Costituzione”, ha concluso. (Rin)