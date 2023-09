Brasile: aereo si schianta nello Stato di Amazonas, 14 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un piccolo aereo si è schiantato in Brasile, nello Stato di Amazonas. Tutte le 14 persone a bordo, 12 passeggeri e due piloti, sono morte. I passeggeri erano turisti che si stavano recando a praticare la pesca sportiva nel Rio Negro. Il velivolo era partito da Manaus ed era diretto a Barcelos, un volo della durata prevista di circa due ore. Lo schianto è avvenuto presso Barcelos. Sulle cause dell’accaduto è in corso un’indagine. Tra le ipotesi c’è quella del maltempo, poiché c’era una forte pioggia quando l’aereo è precipitato.(Brb)