Migranti: Schifani a Lampedusa, Protezione civile Sicilia monta tendostruttura

- Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e il dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, Salvo Cocina, sono giunti sull'isola di Lampedusa, accolti all'aeroporto da funzionari e volontari della Protezione civile che in questi giorni, tra le altre cose, e in sole 15 ore di lavoro, sono riusciti a montare una maxi-tenda molto impegnativa. I volontari, coordinati da un funzionario del servizio di Agrigento, l'hanno issata – riferisce una nota – in meno di 15 ore, comprese quelle notturne, senza ausilio di mezzi meccanici, oltre a provvedere allo scarico e montaggio di centinaia di componenti che si devono incastrare perfettamente come in un puzzle, pena la non riuscita dell'impresa. (Rin)