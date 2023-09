Libia: agenzia Onu, 11.300 morti a Derna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 11.300 il bilancio delle vittime delle inondazioni nella città di Derna, nella Libia orientale , secondo quanto annunciato oggi dalle Nazioni Unite in un aggiornamento sul bilancio. L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha riferito che altre 10.100 persone risultano ancora disperse nella città colpita dal passaggio del ciclone sub-tropicale "Daniel" la scorsa settimana. Secondo l'agenzia dell'Onu, le inondazioni hanno causato la morte di 170 persone in altre parti della Libia orientale, fuori Derna, e "i numeri sono destinati ad aumentare, poiché le squadre di ricerca e salvataggio lavorano diligentemente per trovare i sopravvissuti". Il rapporto afferma che la città di Derna soffre di un grave problema con l'acqua potabile e che almeno 55 bambini sono stati avvelenati a causa del consumo di acqua contaminata. Infine, le Nazioni Unite hanno messo in guardia dal pericolo delle mine terrestri nelle aree colpite dal ciclone, che sono state teatro di anni di conflitto armato. Le mine sono state trasportate da un luogo all'altro dalle acque alluvionali e minacciano i civili che si spostano a piedi, aggiunge il rapporto. Da parte sua, l'inviato delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily, sabato si è recato a Derna. "Ho lasciato Derna oggi con il cuore pesante, dopo aver assistito alla devastazione causata dalle alluvioni su vite e proprietà. È davvero straziante. Ho visto in prima persona la portata del disastro. Questa crisi va oltre la capacità di gestione della Libia, va oltre la politica e i confini", ha scritto su X. (Lit)