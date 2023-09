Russia: Ente aviazione civile, ripresa attività aeroporti dopo attacco droni ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono riprese normalmente le attività negli aeroporti di Mosca dopo le restrizioni imposte a causa di due attacchi con droni ucraini vicino alla città. Lo ha reso noto l’ente russo per l’aviazione civile (Rosaviatsija), dopo che nella notte 24 voli hanno subito ritardi o cancellazioni. "Al mattino presto, per garantire la sicurezza degli aerei civili, i voli per gli aeroporti di Domodedovo e Zhukovsky sono stati temporaneamente limitati", ha precisato l’ente in una nota. Il servizio stampa di Vnukovo aveva in precedenza riferito che per ragioni indipendenti dalla volontà dell’aeroporto, alle 01:35 ora di Mosca erano state introdotte restrizioni temporanee all’arrivo e alla partenza degli aerei a Vnukovo. "A partire dalle 02:14 (ora di Mosca), tutte le restrizioni sui voli sono state rimosse. Il complesso aeroportuale funziona normalmente", ha poi precisato la società aeroportuale. Nella notte il sindaco di Mosca, Sergej Sobyanin, aveva riferito dell’abbattimento di un drone nel distretto di Ramenky. Successivamente il sindaco aveva riferito di un altro drone diretto verso Mosca, abbattuto dalla difesa aerea. In entrambi i casi non sono stati registrati vittime o danni.(Rum)