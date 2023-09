Agroalimentare: Coldiretti, 7 italiani su 10 alle sagre con caldo settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scoperta di sagre e fiera è una vera e propria tendenza spinta anche – sostiene la Coldiretti – dall'esigenza di contenere le spese, ma anche di ristabilire un rapporto più diretto con il cibo, la cultura e le tradizioni territoriali, con iniziative di valorizzazione dei prodotti locali con feste organizzate in tutta Italia, nei piccoli e grandi centri. Un momento conviviale alternativo che riguarda sia le località più turistiche, ma anche più spesso le aree interne meno battute dove in molti si accontentano di guardare e curiosare tra le bancarelle. Ma c'è anche chi ne approfitta per acquistare souvenir o ricordi della vacanza e chi invece coglie l'occasione per gustare cibi e specialità locali, con il 44 per cento che – spiega l'analisi di Coldiretti/Ixè - non spende più di dieci euro a persona e il 37 per cento tra i 10 ed i 30 euro per persona, l'11 per cento dei frequentatori non spende niente, un 5 per cento va ma acquista altro e un 3 per cento che non sa quanto spenderà. Sagre, fiere e mercati di paese in Italia sono dedicati a ricorrenze storiche o religiose, ma soprattutto a prodotti tipici dell'enogastronomia locale che sono molto spesso al centro dei festeggiamenti. (segue) (Com)