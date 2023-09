Migranti: Molinari, un CPR per ciascuna regione e accordi con Paesi per rimpatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il decreto al quale stiamo lavorando “prevede la costruzione di nuovi cpr, uno per ciascuna regione, prolungare il tempo di permanenza all’interno per facilitare l’espulsione e poi facilitare l’espulsione attraverso accordi con i Paesi di provenienza e infine c’è il tema dei minori non accompagnati che per la legge italiana sono a carico dei Comuni e questo è un costo che sta mandando in default molti Comuni e bisogna trovare una soluzione”. Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, da Pontida. (Rem)