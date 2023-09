Migranti: Calenda, nuova linea Meloni è spot elettorale per le europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Leader di Azione

19 luglio 2021

- La nuova linea Meloni sui migranti “è uno spot elettorale per le europee per scavalcare Salvini a destra. Tutto ciò che state ascoltando in queste ore non accadrà”. Lo scrive sui social il leader di Azione, Carlo Calenda. “Ciò che la destra vuole è una sinistra che risponda ‘accogliamo tutti’ spaventando il paese. E la sinistra come da copione ci sta cadendo invece di presentare soluzioni più umane ma realizzabili, che partano però da un principio: non possiamo accogliere tutti e quindi le frontiere vanno presidiate”, sottolinea Calenda, che aggiunge: “Giorgia Meloni ha trovato la soluzione sui migranti. Centri di detenzione temporanea fino a 18 mesi e rimpatri. Ora, per un secondo, lasciate perdere la questione umanitaria e costituzionale e concentratevi sulla fattibilità di una tale soluzione. Costruire centri di detenzione temporanea (perché tali sarebbero) per decine di migliaia di migranti è cosa non fattibile e non gestibile. Del resto a Lampedusa non si è riusciti neppure ad equipaggiare il porto per un’accoglienza decente. Con un grande sforzo si sta costruendo un campo vicino a Ragusa per 84, dicasi 84, migranti per i quali è previsto il rimpatrio". (segue) (Rin)