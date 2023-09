Migranti: Calenda, nuova linea Meloni è spot elettorale per le europee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I tempi medi - prosegue Calenda - per accertare la sussistenza o meno dello status di rifugiato sono 12 mesi. Ma in un anno, come ho già spiegato, i migranti/rifugiati avranno tutti lasciato l’Italia. Per questo il numero di migranti irregolari rimane sempre lo stesso nonostante gli arrivi. Il costo dei rimpatri è elevatissimo. Intorno ai 10.000 euro. Complesse le procedure e gli accordi di rimpatrio. I paesi europei dove i migranti vanno dopo essere stati in Italia, sarebbero felicissimi di vedere il nostro paese trasformato in un grande campo di detenzione di migranti. Meloni sta facendo il gioco dei suoi alleati sovranisti. Le rotte di immigrazione clandestina vanno chiuse. Ma occorre farlo all’origine. L’accordo con la Tunisia fatto presto e male, a favore di telecamere più che per la sostanza, va reso operativo anche solo bilateralmente. Non siamo messi così male da non poter sostenere con cento milioni di euro il paese nord africano. La missione Sophia - conclude - va ripristinata. Controlli ai limiti delle acque territoriali, respingimenti, distruzione dei mezzi, accordi per rimpatri volontari dai paesi nord africani”. (Rin)