Rpt - Migranti: Molinari , governo compatto, lavoro fatto da Meloni condiviso

22 luglio 2021

- Ripetizione con titolo corretto - Le cose che ha fatto Meloni “sono assolutamente condivise, non ci aspettiamo di più, faremo insieme altre cose perché servono altri interventi perché l’Europa è assente, ma certamente non imputiamo a Meloni di non avere fatto abbastanza perché le scelte sono condivise e anche la responsabilità”. Lo ha detto Riccardo Molinari, Capogruppo della Lega alla Camera a Pontida. Rispondendo a chi gli ha chiesto che oggi messaggio la Lega lanci da qui, ha risposto che “noi non dobbiamo lanciare alcun messaggio perché il governo sulla migrazione ha la stessa posizione, è compatto, nel programma del centrodestra c’è il contrasto all’immigrazione illegale, il decreto Cutro lo abbiamo fatto insieme e contiene delle norme importanti, il nuovo decreto al quale stiamo lavorando è condiviso, non c’è alcuno scontro, ognuno in base ai ministeri che lavora all’obiettivo comune, quello di difendere i confini esterni dell’Italia che sono quelli europei”. (Rem)