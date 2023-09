Ucraina: Stoltenberg, la guerra non finirà presto, dobbiamo prepararci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina “non finirà presto” e occorre dunque prepararsi. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un’intervista al sito tedesco “Funke”. "La maggior parte delle guerre durano più a lungo del previsto quando iniziano. Ecco perché dobbiamo prepararci per una lunga guerra in Ucraina", ha osservato Stoltenberg, aggiungendo che “tutti vorrebbero una pace rapida”. Secondo il segretario generale della Nato, infine, gli ucraini devono continuare a combattere, perché altrimenti perderebbero contro la Russia. "Se il presidente Zelensky e gli ucraini smetteranno di combattere, il loro Paese non esisterà più. Se il presidente Putin e la Russia deporranno le armi, avremo la pace", ha concluso Stoltenberg. Il segretario generale della Nato si è infine detto fiducioso del fatto che “un giorno” l’Ucraina entrerà nell’Alleanza.(Geb)