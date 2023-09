Iran: ucciso un membro dei Basij nel sud del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un membro della milizia paramilitare iraniana Basij, Yasser Shojaeian, schierata per reprimere le proteste previste sabato 16 settembre, in occasione del primo anniversario della morte di Mahsa Amini, è stato ucciso e altri tre paramilitari sono stati feriti dopo che due uomini armati a bordo di una motocicletta hanno aperto il fuoco su di loro con un fucile nella città di Nurabad, nella provincia meridionale di Fars. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Fars". Mahsa Amini, giovane attivista iraniana di origini curde, è deceduta il 16 settembre 2022 dopo essere stata arrestata dalle forze di polizia per non aver rispettato gli obblighi sull'abbigliamento femminile imposti nella Repubblica Islamica. In particolare, la giovane era stata arrestata per non aver indossato correttamente il velo. (Res)