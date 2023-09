Migranti: Paita (Iv), Meloni con von der Leyen, Le Pen a Pontida, da che parte sta governo?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella stessa giornata vediamo questo spettacolo: “Meloni in compagnia di Ursula von der Leyen. Nel palco di Pontida arriva la Le Pen e si dice esattamente l'opposto. Credo, sia dal punto di vista della risposta sull'immigrazione, sia dal punto di vista della solidità di questo governo, che ci sia un grosso problema”. Lo ha affermato a “Omnibus” su La7 la coordinatrice nazionale di Italia viva, Raffaella Paita, collegata da Santa Severa, dove oggi si conclude la festa nazionale del partito. “Di sicuro il nostro paese non sta facendo una bella figura a non avere una strategia interna sui migranti, ed a tenere invece questi atteggiamenti contraddittori sull'Europa. Con la demagogia non si governa un paese", ha sottolineato Paita, che ha aggiunto: "Il tema del primo approdo è il primo problema per l'Italia in fatto di immigrazione, c'è esigenza di cambiare Dublino. L'Europa non può negare il problema e non si può voltare dall'altra parte. Il governo dovrebbe avere maggiore capacità di interloquire con l'Europa, altrimenti il problema non si risolverà". (Rin)