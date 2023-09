Migranti: Romeo, non possiamo fare tutto da soli, intervenga anche la Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Noi "non possiamo permetterci un’invasione di queste proporzioni perché rischia di mettere a rischio la tenuta sociale del Paese, quindi comunque non si può andare avanti in questo modo. Qualcosa bisogna fare e certo non possiamo fare tutto da soli, ci vuoel l’intervento dell’Europa e non solo, anche l’Alleanza atlantica, perché è in pericolo il fronte Sud dell’alleanza atlantica stessa". Lo ha detto il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, dal prato di Pontida. "Bisogna intervenire perché oggi i flussi migratori vengono utilizzati come arma di pressione politica sui territorio", ha concluso. (Rem)