Lega: Rixi, dalla Liguria oltre una decina di pullman e centinaia di auto per festa Pontida

- Alla festa di Pontida hanno partecipato sostenitori e militanti dalla Liguria che hanno raggiunto il Pratone con oltre una decina di pullman e centinaia di auto. Lo dice in una nota il deputato e viceministro al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria. “Pontida è un momento identitario, di elaborazione di contenuti e condivisione con l'Italia che lavora. La Lega nasce dalla gente e con la gente. Più autonomia, più sicurezza, più infrastrutture, più soldi in tasca a lavoratori e pensionati, meno burocrazia e meno sprechi: siamo al lavoro per cambiare il Paese, con un governo forte e coeso in cui la Lega è protagonista", aggiunge. (Rin)