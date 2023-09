Migranti: Foti (Fd’I), von der Leyen a Lampedusa grazie a buone relazioni con Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È evidente che Giorgia Meloni, contrariamente a ciò che sostiene la sinistra, in un anno ha saputo coltivare relazioni personali e politiche in grado di sensibilizzare in poche ore anche la presidente della Commissione Ue. “Che non viene a Lampedusa per fare turismo, ma per toccare con mano la situazione". Lo ha detto il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, in un'intervista pubblicata oggi sul Messaggero. "Fermare le partenze – ha continuato - è la strada maestra per ridurre gli arrivi. Altrimenti l'Europa continuerà, come ha fatto finora, ad occuparsi del problema secondario, ovvero la redistribuzione i migranti. Viviamo una situazione internazionale senza precedenti. Il Sahel è in ebollizione per una serie di fattori, dagli eventi politici alle calamità naturali fino al mancato rinnovo degli accordi sul grano da parte del Cremlino, un'arma letale per alcuni Paesi africani. Tutto questo ha indotto una spinta migratoria mai vista. Per questo se non si interviene sulle partenze, il problema non si risolve". (Rin)