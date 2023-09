Migranti: Foti (Fd’I), Europa latitante, oggi diventi protagonista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui migranti "l'Europa finora è stata latitante, oggi deve diventare protagonista. Così come può esserlo l'intervento dell'Onu e degli Stati Uniti invocato dal ministro Tajani”. Lo ha detto il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, in un'intervista pubblicata oggi sul Messaggero. “Se qualcuno si illude che il problema sia solo italiano si sbaglia: i migranti non si fermeranno nel nostro Paese. Questa situazione non fa l'interesse di nessuno, in Europa", ha aggiunto. Per il capogruppo Fd’I anche Francia e Germania lo hanno capito, "visto che prima Macron e poi il governo tedesco nelle ultime 48 ore hanno fatto passi indietro notevoli. Il che dimostra che chi da anti-italiano, come la sinistra, punta a fare il profeta di sventure, fa poca strada". Foti pensa, invece, "a un'operazione con una finalità ben precisa: attivarsi perché le partenze non si realizzino e stroncare il traffico di esseri umani. Una tratta che ingrossa le file dei delinquenti e delle mafie locali, e forse anche le loro propaggini internazionali". (Rin)