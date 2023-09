Business news: Emirati, previsto un +5,5 per cento della ricchezza finanziaria del Paese nei prossimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime, la ricchezza finanziaria degli Emirati Arabi Uniti registrerà una crescita del 5,5 per cento nei prossimi anni, passando da 1.000 miliardi di dollari del 2022 a 1,3 miliardi di dollari nel 2027. Lo si apprende dall’ultimo rapporto del Boston Consulting Group (Bcg), citato dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Secondo il rapporto, le azioni e i fondi di investimento continuano a rappresentare per gli Emirati la principale fonte di ricchezza finanziaria, di cui costituiscono il 58 per cento. In base alle previsioni, saranno i bond a registrare la crescita maggiore, con un tasso di crescita annuale composto (Cagr) dell’8,4 per cento tra il 2022 e il 2027. “Rappresentando il 13,2% della ricchezza finanziaria del Medio Oriente e dell'Africa nel 2022 e crescendo a un ritmo del 6,5% all'anno dal 2017 per raggiungere 1 trilione di dollari nel 2022, la traiettoria degli EAU segnala la forte posizione del paese come una delle mete globali preferite per le persone ricche. Questa impressionante crescita riflette la solida proposta di valore che il paese ha sviluppato per gli individui ad alto patrimonio netto”, ha spiegato il direttore generale della Bcg, Mohammad Khan. (Res)