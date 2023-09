Business news: Algeria, presidente Tebboune propone revisione legge finanziaria 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica d’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha incaricato il governo di redigere una legge finanziaria correttiva volta ad apportare modifiche alla legge finanziaria 2023, adottata lo scorso dicembre. Lo ha reso noto un comunicato stampa della presidenza della Repubblica, secondo cui Tebboune ha anche incaricato il Consiglio dei ministri di procedere con le misure volte a migliorare il potere d'acquisto dei cittadini e rafforzare la stabilità interna. Un’altra proposta del presidente algerino è quella di istituire un piano di monitoraggio del consumo quotidiano di beni di consumo, fornendo statistiche aggiornate. È prevista anche l'autorizzazione all'importazione esclusiva di carne rossa e bianca per soddisfare il fabbisogno nazionale e contribuire alla riduzione dei prezzi. Tre anni fa, il governo algerino aveva vietato l’importazione di carne con lo scopo di incentivare la produzione locale, ma recentemente è stato costretto a importarla a causa della pressione sul mercato e sui prezzi. Inoltre, secondo quanto si legge nella nota del dicastero algerino, Tebboune ha creato un'agenzia nazionale per lo stoccaggio dei prodotti agricoli. Infine, il presidente ha espresso l’intenzione di preparare una chiara politica di comunicazione per informare periodicamente i cittadini sull'abbondanza di varie materie prime di largo consumo, al fine di prevenire speculazioni e squilibri sul mercato nazionale, pur permettendo l'ingresso di marchi internazionali. (Ala)