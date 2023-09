Business news: Guinea-Bissau, attivati progetti Cedeao con il contributo della Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità economica dei Paesi dell’Africa occidentale (Cedeao) ha avviato nuovi progetti in Guinea Bissau che vedono anche la collaborazione del governo tedesco. I progetti, riferisce in una nota il blocco regionale, sono attivati nell’ambito del Fondo per la stabilizzazione e lo sviluppo regionale nelle regioni fragili all’interno degli Stati membri della Cedeao e mirano a promuovere la resilienza alle crisi e creare opportunità economiche sostenibili per i gruppi vulnerabili, in particolare donne, giovani e migranti rimpatriati. Nel corso di un evento di presentazione tenuto ieri, le autorità della commissione Cedeao hanno firmato un simbolico Memorandum di Cooperazione con il governo della Guinea-Bissau e il governo tedesco. In quest’occasione il premier Geraldo Martins ha espresso “sincera gratitudine” alla Commissione Cedeao e al governo tedesco per un progetto “che è in linea con la loro strategia di sviluppo nazionale”. Il vicepresidente della Commissione Cedeao, Damtien Larbli Tchintchibidja, ha sottolineato che fino al 2025 si prevede di investire un totale iniziale di 9 milioni di euro tramite il governo tedesco e ricordato che fino ad oggi la commissione regionale ha finanziato i progetti con 1,4 milioni di dollari. Questi includono sistemi solari da 16 kW per gli ospedali regionali di Bafata e Gabu, la fornitura di macchinari per la lavorazione del riso agli agricoltori, la fornitura di attrezzature per la produzione di mattoni per giovani imprenditori, nonché la costruzione di una struttura pediatrica e neonatale da 66 posti letto per l’ospedale regionale di Bafata. (Res)