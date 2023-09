Business news: Eritrea stringe accordo con banca Afdb, focus su progetti energetici e risorse minerarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell’Eritrea potrebbe registrare una crescita massiccia a seguito di un accordo bilaterale tra Asmara e la Banca Africana di Sviluppo (Afdb), da diversi anni partner strategico nello sviluppo socio-economico dei Paesi africani. Lo scrive “Garowe online”, commentando l’accordo concluso di recente fra il presidente eritreo Isaias Afwerki e il presidente dell’Afdb, Akinwumi Adesina, che prevede di dare un impulso importante allo sviluppo economico di Asmara. All'inizio di quest'anno, la banca ha approvato un credito di 49,92 milioni di dollari al Paese costruire un impianto solare fotovoltaico da 30 megawatt a Dekemhare, progetto che aiuterà l’Eritrea a generare fino a 360 megawatt entro il 2030. L’Eritrea, ha affermato Afwerki nell’incontro avuto con Adesina, ha identificato l’Afdb come “un partner strategico” nella trasformazione socio-economica del Paese, aggiungendo che la partnership stimolerebbe l’economia eritrea a passare “dalla sussistenza all’industrializzazione”. Il presidente ha aggiunto che l'Eritrea ha trovato nel Gruppo della Banca africana di sviluppo “un alleato e un partner chiave” per il suo rafforzamento economico. “Abbiamo avuto impegni fruttuosi con la Banca e vogliamo fare di più con l’istituzione a livello sostenibile”, ha aggiunto Afwerki, il quale ha chiesto maggiori risorse per la Banca africana di sviluppo, quale istituto fondamentale per sostenere le priorità di sviluppo dell'Africa. Afwerki ha quindi espresso il desiderio che la banca aiuti le comunità di pescatori, l’agricoltura, lo sviluppo di competenze e di capacità utili ad aumentare l’autosufficienza, a sviluppare infrastrutture integrate e a consentire al Paese di sfruttare al massimo i suoi grandi depositi di potassio. (Res)