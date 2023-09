Business news: governo Kenya valuta revoca Iva zero su selezione di beni essenziali e non

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kenya sta valutando di revocare la sospensione dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) su una selezione di prodotti essenziali e non. Lo ha detto il segretario al Tesoro Njuguna Ndung’u, che in dichiarazioni citate dal quotidiano “The East African” ha citato fra i prodotti interessati dalla misura farina di mais, gas da cucina, pane comune, medicinali, prodotti per il controllo dei parassiti agricoli e mangimi per animali, oltre ai telefoni cellulari assemblati localmente, batterie solari, motocicli, biciclette ed autobus elettrici. L’iniziativa di governo va nel senso di quanto richiesto da tempo dal Fondo monetario internazionale (Fmi), che ha invitato le autorità di Nairobi ad eliminare gli sgravi sui consumi e sostituirli con tutele rivolte alle famiglie vulnerabili attraverso programmi di protezione sociale. I risultati della nuova strategia, ha detto il ministro, saranno da valutare a partire da luglio del 2024, e prevedono di mantenere l’aliquota zero solo sui beni e servizi esportati. Da circa dieci anni il Fondo monetario internazionale promuove riforme volte a tassare tutti i beni. Il governo del presidente William Ruto ha dimostrato un certo ascolto di questa linea, acconsentendo di raddoppiare l’iva sul carburante, che a luglio è passata al 16 per cento sollevando scontenti. (Res)