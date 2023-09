Business news: Cina-Zambia, firmati accordi di cooperazione su economia digitale e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e lo Zambia hanno siglato accordi di cooperazione incentrati sullo sviluppo verde, l'economia digitale, gli investimenti e la Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri). Lo riporta l'agenzia di stampa "China News Service", precisando che la firma è stata apposta al termine del colloquio intercorso tra i presidenti, il cinese Xi Jinping e lo zambiano Hakainde Hichilema, presso la Grande sala del popolo di Pechino. Oltre ad aver elevato i legami con lo Zambia a livello di partenariato strategico onnicomprensivo, Xi si è detto pronto a espandere la cooperazione con il Paese dell'Africa meridionale soprattutto in ambito infrastrutturale, agricolo, minerario, energetico e in molti altri settori, allo scopo di incentivare lo "sviluppo comune". (Res)