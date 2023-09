Business news: Algeria-Senegal, firmati 13 contratti e accordi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria e Senegal hanno firmato 13 contratti e accordi commerciali in diversi settori, su iniziativa dell’Organizzazione algerina per il commercio e l’investimento sociale. Lo ha riferito il quotidiano algerino “El Massa”, precisando che questi accordi e contratti sono stati siglati ieri, alla presenza dell’ambasciatore del Senegal ad Algeri, Serigne Dieye, in vari settori, tra i quali la sicurezza industriale, i materiali edili, l’industria cosmetica, l’agricoltura, i prodotti di pulizia e la mobilia destinata agli istituti scolastici. Inoltre, il presidente dell’Organizzazione algerina del commercio e dell’investimento sociale, Jaber Ben Sedira, e il segretario generale dell’Unione senegalese dei commercianti e degli industriali, Djibrilou Ba, hanno firmato un accordo di cooperazione per incentivare gli operatori economici dei due Paesi a scambiarsi esperienze e competenze, anche attraverso corsi di formazione tecnica su tematiche specifiche, come la produzione di elettrodomestici e la lavorazione dei prodotti agricoli. (segue) (Ala)