Business news: filiale sudafricana di Vodafone entra in affari con Starlink

- Il gruppo telefonico sudafricano Vodacom, di proprietà della multinazionale britannica Vodafone, ha stipulato un accordo di partnership con Starlink, il provider Internet satellitare di proprietà di SpaceX, la società di Elon Musk. La partnership, riferisce un comunicato, consentirà alla società di telecomunicazioni di espandere il proprio portafoglio per includere il servizio a privati, a località residenziali e aziende. In particolare, Vodacom potrà offrire servizi di rete 4 e 5G senza dover sostenere i costi dei collegamenti wireless fissi o basati su fibra verso le reti principali. Il gruppo sfrutterà la costellazione di 3.236 satelliti che ha Amazon nella bassa orbita terrestre per connettere i cellulari in “località geograficamente disperse” alle sue principali reti di telecomunicazioni, su iniziativa di Amazon. Il progetto, noto come Kuiper, mira ad aumentare l'accesso alla banda larga attraverso una costellazione di satelliti nell'orbita terrestre bassa. (Res)