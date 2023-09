Difesa: arrivate a Derna le navi della Marina militare con gli aiuti al popolo libico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua il sostegno fornito dalla Difesa italiana al popolo libico, colpito dal ciclone "Daniel" che ha investito soprattutto Derna, città della Cirenaica, e altre zone limitrofe e interne. L’aiuto dei nostri militari è iniziato giovedì 14 settembre, riferisce un comunicato stampa della Marina militare. Infatti, era partita il 14 settembre Nave San Marco della Marina militare dal porto di Brindisi per Derna con gli ulteriori aiuti umanitari per la Libia. A bordo della nave hanno preso posto materiale e personale della Protezione civile, della Croce rossa e della Difesa. Nello specifico: due elicotteri della Marina militare per la ricerca e soccorso, 100 tende per 1.000 persone; 5.000 coperte; 30 bancali di materiale sanitario; 8 pompe idrovore, mezzi di movimento terra e soccorso. Nave San Marco, giunta sabato a Derna per scaricare uomini e mezzi a Nave San Giorgio, al termine delle operazioni di scarico tornerà in Italia. Nave San Giorgio della Marina militare aveva raggiunto l’area di Derna il 14 settembre e rimarrà in area nei prossimi giorni per assicurare le funzioni logistiche, di comando e controllo e di supporto sanitario al dispositivo nazionale in Libia a sostegno delle popolazioni libiche delle aree alluvionate. (segue) (Res)