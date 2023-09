Difesa: arrivate a Derna le navi della Marina militare con gli aiuti al popolo libico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Attualmente entrambe le navi della Marina Militare stazionano nelle acque antistanti il porto. È in corso il trasbordo dei materiali su Nave San Giorgio. Il personale sta consolidando e bonificando un'area a terra per il successivo sbarco di attrezzature e materiali. La Difesa sta impiegando anche l’Aeronautica militare per aiutare la Libia. Nella stessa mattina del 14 settembre era partito anche il terzo volo con un aereo C-130 dell'Aeronautica militare con attrezzature di supporto e materiale logistico di prima necessità. Le Forze armate italiane – su indicazione del ministro della Difesa Guido Crosetto, disposizione del capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e sotto il coordinamento del Comando operativo di vertice interforze (Covi) – stanno dando il loro massimo sostegno per aiutare il popolo libico. (Res)