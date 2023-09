Migranti: Croce rossa, nessuna tendopoli della Cri a Lampedusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croce rossa italiana sottolinea che, contrariamente ad alcune notizie di stampa diffuse tra ieri e oggi, non sta allestendo nessuna tendopoli a Lampedusa. Inoltre, non è nei programmi della Croce rossa – riferisce una nota – l'attivazione di tendopoli su un'isola che continua a vedere un grande spirito di collaborazione tra la Cri e la comunità locale, verso la quale la Croce rossa sta mettendo a disposizione anche dei servizi. L'unico centro gestito dalla Cri sull'isola, come noto, è l'hotspot di Contrada Imbriacola, all'interno del quale stamattina ci sono circa 1.500 persone e sono previsti trasferimenti in giornata. (Com)