Roma: sorpresi con 2,5 chili di droga, arrestata coppia (2)

- L'uomo è uscito dal portone con una grossa busta e a quel punto gli agenti sono intervenuti e hanno bloccato entrambi. Nella busta c'erano 2,5 chili di eroina e 140 grammi di cocaina. E nell'appartamento della coppia, perquisito subito dopo il fermo, è stata rinvenuta della sostanza da taglio e il materiale necessario per la suddivisione della droga in dosi. I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La procura ha chiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari la convalida dell'arresto. (Rer)