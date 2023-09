Inflazione: Landini, andremo a incontro con governo il 22 settembre ma non escludiamo sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andremo all'incontro di venerdì 22 settembre con il governo “ma pensiamo che sia venuto anche il momento di scendere in piazza”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso della festa di Sinistra italiana a Perugia, in riferimento alla convocazione dei sindacati a palazzo Chigi per il 22 settembre alle ore 10:30 per un incontro presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sul contrasto all’inflazione. “Sicuramente la Cgil sarà presente, come tutte le occasioni in cui ci sono convocazioni del governo. Non nascondo che finora ci sono state convocazioni che hanno prodotto pochi risultati perché sono stati incontri finti, in cui ti chiedono delle cose e poi decidono per i fatti loro”, ha sottolineato Landini, che ha aggiunto: “Se non avremo risposte nella legge di Bilancio, dovremo passare ad una fase di mobilitazione che non esclude lo sciopero”. (Rin)