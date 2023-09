Business news: Cina, attesi 190 milioni di viaggi ferroviari durante vacanze autunnali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina dovrebbe registrare 190 milioni di viaggi ferroviari dal 27 settembre all’8 ottobre, periodo in cui ricorrono le vacanze per la Festa nazionale e quella di metà autunno. È la stima del gruppo ferroviario statale China Railway (Cr), che ha annunciato ieri la prevendita dei biglietti. Il gruppo ha inoltre annunciato sforzi per ottimizzare la capacità di trasporto e del sistema di vendita dei biglietti durante i 12 giorni di vacanza. (Cip)