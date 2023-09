Business news: Cina, Amministrazione immigrazione aprirà prenotazioni online per visti e documenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione nazionale cinese per l'immigrazione (Nia) inaugurerà nuovi servizi online, come la prenotazione di appuntamenti per la richiesta di visto da parte degli stranieri a partire dal 9 ottobre prossimo. Nel dettaglio, la piattaforma telematica della Nia permetterà anche di prenotare, richiedere informazioni e consultare pratiche relative al rilascio dei visti individuali, carte d’identità per stranieri con lo status di residenti permanenti in Cina e altri documenti. (Cip)