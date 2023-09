Business news: Pakistan, banca centrale mantiene tasso di riferimento al 22 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di politica monetaria della Banca di Stato del Pakistan, la banca centrale, ha lasciato invariato al 22 per cento il tasso di interesse di riferimento. Il Comitato, si legge in un comunicato, ha osservato che l’inflazione, del 27,4 per cento ad agosto, sta proseguendo nella sua traiettoria al ribasso dopo il picco del 38 per cento di maggio. Inoltre, ha evidenziato sviluppi incoraggianti su quattro fronti: agricoltura, prezzi petroliferi, partite correnti e generi alimentari essenziali. Anche gli indicatori ad alta frequenza hanno mostrato qualche miglioramento mentre il gettito fiscale è aumentato del 27,2 per cento nei primi due mesi dell’anno fiscale 2024. (Inn)