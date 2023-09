Business news: Algeria, governo avvia piano strategico per diventare autosufficiente in settore cereali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha messo a punto un piano strategico per aumentare la propria produzione di cereali e raggiungere l'autosufficienza. Lo ha dichiarato il ministro algerino dell'Istruzione superiore e della Ricerca scientifica, Kamel Baddari, che ha supervisionato la presentazione del piano insieme ai ministri dell'Industria e dell'Agricoltura e ad altri funzionari. "Si tratta di un piano quinquennale che dovrebbe durare da ottobre 2023 fino a giugno 2028, con assi strategici, obiettivi operativi, un piano temporale e indicatori", ha detto Baddari. In particolare, l'Algeria sta puntando sullo sviluppo dell'agricoltura sahariana per aumentare la produzione di prodotti strategici come i cereali, importati in grande quantità nonostante la forte domanda nazionale. Il ministro dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, Abdelhafid Henni, ha sottolineato l'importanza cruciale di questo approccio per garantire la sicurezza alimentare del Paese, in un contesto internazionale contraddistinto da cambiamenti climatici e instabilità. La buona riuscita dei progetti agricoli in ambienti aridi dipende quasi esclusivamente dal corretto utilizzo delle falde acquifere. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa algerina ufficiale "Aps", la strategia algerina per il settore agricolo si basa sulla promozione e lo sviluppo di prodotti essenziali come cereali, foraggi, barbabietole da zucchero e girasoli. Questo approccio si basa principalmente sull'Ufficio di sviluppo dell'agricoltura industriale nel territorio sahariano (Odas), responsabile di un programma che mira ad allocare un milione di ettari di concessioni agricole nel sud, con priorità per le colture strategiche. (Ala)