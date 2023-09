Business news: Zona economica Canale Suez firma accordo di investimento con consorzio olandese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Zona economica del Canale di Suez ha firmato un protocollo di cooperazione con un consorzio di aziende olandesi, guidato dall'Egyptian Dutch Business Development Company, per nuovi investimenti nella Zona economica. Lo ha reso noto il quotidiano egiziano "Shorouk", secondo cui il consorzio investirà nella creazione di terminali per la produzione di idrogeno verde, al fine di utilizzarlo direttamente per l'alimentazione di tutti i tipi di veicoli. Il protocollo è stato firmato da Walid Gamal el Dien, presidente della Zona economica. Il progetto sostiene la visione strategica dell'Egitto di ridurre le emissioni di carbonio e sviluppare il settore dei derivati dell'idrogeno verde. (Cae)