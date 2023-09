Business news: Libano, la crisi dei depositi ostacola i negoziati con il Fondo monetario internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi dei depositi in Libano rappresenta un ostacolo maggiore alle trattative con il Fondo monetario internazionale (Fmi), la cui delegazione è a Beirut dall’11 settembre per incontri con i deputati libanesi. Lo hanno riferito “fonti informate” al quotidiano libanese “Nidaa al Watan”, aggiungendo che la delegazione dell’Fmi ha respinto tanto l’ipotesi di creare un fondo di recupero dei depositi, quanto quella di ricorrere maggiormente agli utili del bilancio statale per coprire le perdite del settore bancario e “di ricchi correntisti vicini al sistema, quale che sia la loro appartenenza politica”. Misure che, in entrambi i casi, violerebbero il principio di mantenimento del debito pubblico, aggravando le difficoltà finanziarie del Paese. Tuttavia, l’Fmi sarebbe favorevole al rimborso dei depositi di tutti i correntisti, a condizione che ciò avvenga al di fuori dei termini dell’accordo con il Libano. Nell’aprile 2022, infatti, Beirut ha siglato con l’Fmi un accordo preliminare per l’erogazione di tre miliardi di dollari in quattro anni. La crisi dei depositi, tuttavia, rischia di rimetterlo in discussione, dal momento che l’accordo garantisce solo i depositi fino a 100.000 dollari, prevedendo per quelli di importo superiore sconti o la trasformazione in azioni o in altre forme di pagamento indirette. In sostanza, l’Fmi, pur riconoscendo l’impossibilità di far gravare sullo Stato libanese, già afflitto dalla crisi finanziaria, la maggior parte delle perdite, respinge le misure che, secondo i suoi esperti, potrebbero aggravarle. (Lib)