Business news: Etiopia, Banca africana di sviluppo stanzia 104 milioni di dollari per progetto trasmissione di energia

- Il Consiglio di amministrazione del Gruppo della Banca africana di sviluppo (Afdb) ha approvato un pacchetto di finanziamenti da 104 milioni di dollari per sostenere un progetto di trasmissione di energia nell’Etiopia orientale. Il progetto, si legge in un comunicato, mira a trasformare l'infrastruttura di approvvigionamento energetico della regione e a migliorare l'efficienza della rete di distribuzione elettrica. Il progetto comporterà la costruzione di 157 chilometri di linee di trasmissione a doppio circuito da 400 kilovolt, insieme a sottostazioni strategicamente posizionate ad Harar, Jijiga e Fafem. I finanziamenti per il progetto arriveranno dal Fondo africano per lo sviluppo - lo strumento dell'Afdb che sostiene i Paesi meno sviluppati dell'Africa - che prevede di fornire una sovvenzione di 52 milioni di dollari, e dal Quadro per gli investimenti energetici Corea-Africa (Kaeif) che fornirà un prestito agevolato di 52 milioni di dollari. (Res)