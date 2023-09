Business news: emiratina Borouge offre “soluzioni innovative” al settore energetico in Ruanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolchimica emiratina Borouge ha offerto e continua a offrire “soluzioni innovative” per il settore dell’energia in Ruanda. Lo si aprende dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”, con particolare riferimento alla centrale elettrica sul lago Kivu, che, con una capacità produttiva di 56 megawatt, copre il 25 per cento del fabbisogno energetico del Ruanda. Borouge, infatti, ha prodotto per la centrale tubi precompressi in polietilene e ha consentito di ridurre i rischi di emissione di gas a effetto serra, salvaguardando l’habitat delle circa 30.000 persone che vivono sulle rive del lago Kivu. In collaborazione con Isco Industries Inc, società con sede a Louisville, nel Kentucky, specializzata nella produzione di tubazioni, e con Union Pipes Industry, un importante produttore di tubi con sede negli Emirati, i materiali BorSafe prodotti da Borouge, realizzati con la tecnologia di Borstar, del gruppo Borealis, sono stati impiegati per la costruzione di tubi resistenti alla corrosione e ai prodotti chimici. Questi tubi vengono utilizzati per l'estrazione sicura del metano e per lo smaltimento del biossido di carbonio. La centrale elettrica sul lago Kivu è stata costruita da Shema Power Lake Kivu Ltd, una società produttrice indipendente di energia in collaborazione con Isco. (Res)