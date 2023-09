Business news: India, inflazione all’ingrosso al -0,52 per cento annua ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione all’ingrosso in India è salita al -0,52 per cento su base annua ad agosto, dal -1,36 per cento di luglio, secondo gli ultimi dati preliminari del ministero del Commercio e dell’industria indiano. I carburanti e l’elettricità hanno manutenuto un indice negativo: -6,03 per cento (contro il -12,79 per cento di luglio); lo stesso vale per i beni manifatturieri: -2,37 per cento (contro il 2,78 per cento). I beni primari, invece, hanno registrato un tasso positivo, del 6,34 per cento (dal -2,98 di luglio), così come i generi alimentari: 5,62 per cento (dal -1,3). Gli articoli primari, che comprendono anche i generi alimentari, hanno un peso del 22,62 per cento sul totale; i carburanti e l’elettricità del 13,15 per cento; i prodotti manifatturieri del 64,23 per cento. “Il tasso negativo di agosto 2023 è dovuto principalmente alla flessione dei prezzi degli oli minerali, dei metalli di base, dei prodotti chimici, tessili e alimentari”, ha sintetizzato il dicastero. (Inn)