Business news: Kuwait Petroleum, concluso il 98,9 per cento dei lavori per la raffineria di Duqm

- La compagnia Kuwait Petroleum International ha concluso alla fine di luglio il 98,9 per cento dei lavori per la realizzazione del progetto della raffineria di Duqm, nel Sultanato dell’Oman. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato della compagnia, Shafi al Ajmi, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa kuwaitiana “Kuna”. “Una delegazione della società ha effettuato una visita alla raffineria di Duqm, per partecipare agli accordi per avviare la produzione nelle unità della raffineria, la cui proprietà si divide equamente tra Kuwait Petroleum International e la Oman Oil Company”, ha aggunto Al Ajmi. Situata nella Zona economica esclusiva (Zee) della città di Duqm, la raffineria contribuirà, grazie alla sua posizione strategica, a fornire ai mercati regionali e internazionali prodotti petroliferi raffinati. L’impianto, in base alle previsioni, sarà avviato entro la fine del 2023 e avrà una capacità produttiva di 230.000 barili di petrolio raffinato al giorno. La Kuwait Petroleum International fornirà alla raffineria circa il 65 per cento del petrolio necessario. (Res)