Business news: Turchia, ministro Esteri Fidan, trattative con Iraq, Emirati e Qatar per la Via dello sviluppo

- La Turchia sta conducendo trattative con l’Iraq, gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar per la realizzazione della Via dello sviluppo, un corridoio economico che collegherà, mediante un sistema di ferrovie e rotte marittime, il Golfo Persico ai porti turchi e, di qui, all’Europa. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, durante la conferenza stampa congiunta tenuta al termine dell’incontro con l’omologo britannico, James Cleverly, come riferisce l'agenzia di stampa "Anadolu". Secondo Fidan, gli ultimi sviluppi geopolitici legati all’emergenza sanitaria globale da Covid 19, alla guerra in Ucraina e alla rivalità tra Stati Uniti e Cina hanno conferito alle nuove vie commerciali un’importanza crescente. Il capo della diplomazia turca ha quindi ricordato che il progetto della Via dello sviluppo è stato portato all’attenzione internazionale in occasione dell’ultimo vertice del G20, a Nuova Delhi. Quanto al corridoio economico India-Medio Oriente-Europa, invece, secondo Fidan “ci sono dubbi tra gli esperti” sulla sua validità. “Sembra che gli interessi geostrategici giochino un ruolo significativo”, ha aggiunto, precisando che “c’è un altro corridoio economico venuto alla ribalta durante i lavori del G20, per il quale il sostegno è stato confermato: è il progetto della Via dello sviluppo”. Fidan, a tal proposito, ha riferito che “la Turchia è attualmente impegnata in questo progetto: in particolare, Iraq, Emirati, Turchia e Qatar stanno conducendo intense discussioni in merito”. A margine del G20, ha aggiunto Fidan, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha discusso della Via dello sviluppo con l’omologo emiratino, Mohammed bin Zayed al Nahyan, con il quale ha convenuto che il piano ufficiale del progetto dovrebbe essere completato nei prossimi mesi. (Tua)