Business news: Egitto, ricavi della Zona economica del Canale di Suez aumentati del 78 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi totali della Zona economica del Canale di Suez, in Egitto, sono aumentati del 78 per cento nell’anno fiscale 2022-2023, superando per la prima volta le 6 miliardi di sterline (194 milioni di dollari). Lo ha riferito una dichiarazione rilasciata dall’autorità della Zona economica del Canale di Suez, spiegando che le attività in totale hanno raggiunto gli 86,6 miliardi di sterline (2,7 miliardi di dollari) alla fine dello scorso anno fiscale. La Zona economica del Canale di Suez ha approvato contratti del valore di 3,6 miliardi di dollari per 60 progetti, 53 dei quali in zone industriali del valore di 2,2 miliardi di dollari, 7 progetti nei porti marittimi del valore di 1,3 miliardi di dollari, e cantieri commerciali con un'area di 2,85 milioni di metri quadrati, i più importanti dei quali sono i due terminal container e multiuso a East Port Said Port, un silos di cemento nei porti West Port Said e Al Arish, e un terminal container a Sokhna Port. In totale 55 progetti industriali hanno ricevuto l'approvazione iniziale per un costo di investimento totale di 1,7 miliardi di dollari, e nella regione sono state fondate 68 società con un capitale emesso di 44 milioni di dollari, oltre a 50 società che hanno ottenuto una licenza di costruzione, e a 16 progetti in diversi settori con investimenti per 255 milioni di dollari nel primo trimestre a partire dal nuovo anno fiscale 2023/2024. (Cae)