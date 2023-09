Usa: Texas, Senato vota per assoluzione del procuratore generale Ken Paxton dopo impeachment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato del Texas ha votato a favore dell’assoluzione del procuratore generale dello Stato, il repubblicano Ken Paxton, dopo che nei suoi confronti è stata aperta una procedura di impeachment con accuse di corruzione e abuso d’ufficio. La decisione è stata ratificata dal vice governatore Dan Patrick, e Paxton è stato quindi reintegrato, dopo essere stato sospeso dall’incarico lo scorso maggio. “Oggi ha vinto la verità, che non potrà mai essere nascosta dai politicanti e dai loro benefattori”, ha dichiarato il procuratore generale. La Camera statale ha avviato una procedura di impeachment dopo che Paxton ha chiesto 3,3 milioni di dollari dai fondi dei contribuenti, per porre fine ad una causa legale avviata dopo che alcuni ex funzionari del suo ufficio hanno denunciato al Federal Bureau of Investigation (Fbi) la sua condotta illecita, nel 2020. Gli ex dipendenti hanno accusato il procuratore generale di avere sfruttato la sua posizione a vantaggio di Nate Paul, imprenditore che ha donato decine di migliaia di dollari alla sua campagna elettorale. (Was)