Business news: Arabia Saudita, prevista ripresa settore petrolchimico nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Arabia Saudita, si prevede una ripresa del settore petrolchimico nel primo semestre del 2024, dopo le prestazioni deludenti del 2023. Lo ha dichiarato Iyad Gholam, responsabile del reparto ricerca della compagnia saudita Snb Capital, in un’intervista all’emittente panaraba “Al Arabiya”. Infatti, come si legge nell’ultimo rapporto della Snb Capital, le speranze di una forte ripresa del settore petrolifero in Cina quest'anno non si sono realizzate, causando una continua pressione sulla domanda e sui prezzi a livello globale. Per il primo semestre del 2024, invece, si attende una significativa ripresa della domanda cinese, sostenuta da un pacchetto di incentivi governativi previsto dalla Repubblica popolare. Intanto, fino alla fine del 2023, si prevede un calo del 78,5 per cento per il settore petrolchimico saudita, ma un aumento della domanda e un incremento dei prezzi del petrolio potrebbero innescare, nel 2024, una crescita del 242 per cento dei ricavi. (Res)