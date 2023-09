Business news: inflazione annuale Nigeria al 25,8 per cento ad agosto, non era così alta dal 2005

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale della Nigeria è salito al 25,8 per cento ad agosto rispetto al 24,08 per cento di luglio. Lo ha riferito l'ente nazionale di statistica. A maggio scorso, il presidente Bola Tinubu ha revocato un sussidio sui prodotti petroliferi, inclusa la benzina, provocando le critiche dei sindacati e un'impennata generalizzata dei prezzi. Secondo i dati ufficiali, in Nigeria il livello di inflazione non era così alto dall'agosto del 2005. (Res)