Business news: Emirati-Francia, Camera commercio internazionale di Dubai apre una propria sede a Parigi

- La Camera internazionale di Dubai, una delle tre camere di commercio dell’emirato, ha aperto una propria sede a Parigi, in Francia. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, aggiungendo che quella di Parigi è la terza sede aperta dalla Camera internazionale di Dubai nel continente europeo, dopo quelle del Regno Unito e dell’Italia. L’obiettivo è rafforzare la presenza degli Emirati Arabi Uniti sui mercati europei, attirando al contempo investimenti stranieri diretti. La Camera internazionale di Dubai, infatti, ha aperto finora 24 sedi in diversi Paesi del mondo e conta di raggiungere le 50 entro il 2030, nel quadro dell’iniziativa “Dubai Global”, lanciata dal principe ereditario dell’emirato, Hamdan bin Mohammed bin Rashid al Maktoum. “La Francia è uno dei mercati globali strategicamente importanti in cui desideriamo stabilire la nostra presenza”, ha dichiarato Mohammed Ali Rashid Lootah, presidente delle Camere di commercio di Dubai. “La nostra rete di uffici rappresentativi internazionali svolgerà un ruolo chiave nell'incrementare il commercio estero non petrolifero di Dubai”, ha aggiunto, ricordando che nei primi sette mesi del 2023 472 aziende francesi si sono registrate presso le Camere di commercio di Dubai, in aumento del 33 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Complessivamente, dunque, 3.068 imprese francesi sono registrate presso le Camere di commercio di Dubai, mentre il volume degli scambi commerciali non petroliferi tra la Francia e l’emirato ha raggiunto i 24,6 miliardi di dirham (circa 6,7 miliardi di dollari), registrando un incremento del 33,7 per cento su base annua. (Res)