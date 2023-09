Business news: Indonesia, governo proibirà la vendita di prodotti sui social media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Indonesia si appresta a varare una serie di nuovi regolamenti commerciali che proibiranno la vendita di prodotti tramite i social media. Lo ha annunciato il viceministro del Commercio indonesiano, Jerry Sambuaga, nel corso di un’audizione parlamentare. "Social media e social commerce non possono essere combinati", ha dichiarato il funzionario, ribadendo l'intenzione del governo di contrastare le pratiche "predatorie" dei venditori sui social media, che minaccerebbero i mercati offline nella prima economia del Sud-est asiatico. Il viceministro ha citato ad esempio l'impiego della funzione "live" per la vendita di merci tramite la piattaforma social TikTok: "Le revisioni ai regolamenti sul commercio attualmente in corso proibiranno queste pratiche in maniera ferma ed esplicita", ha dichiarato Sambuaga. Il rappresentante di TikTok Indonesia, Anggini Setiawan, ha replicato stamattina, affermando che separare social media ed e-commerce in piattaforme distinte costituirebbe un ostacolo alla competizione. TikTok conta due milioni di venditori in Indonesia, e in precedenza ha riferito di non pianificare una piattaforma apposita per il commercio transfrontaliero di prodotti cinesi in Indonesia. (Fim)